Затулин оценил ситуацию в Абхазии после назначения даты повторных выборов

ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента. Они состоятся 22 марта. Ситуацию в Сухуме корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Константин Затулин.

Напомним, по итогам сентябрьских выборов победил Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, опередив кандидата в президенты от партии «Амцахара» Алхаса Квицинию на 1%. Но после кассационной жалобы оппозиционера Квицинии на решение суда первой инстанции Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторное голосование.

«Ситуация в Абхазии после выборов никак не входила в нормальное русло, так как оппозиция не принимала их итогов. Лично я как человек, который наблюдал за первым туром выборов в Абхазии, как и другие мои коллеги, не отмечаю каких-либо нарушений. Речь в иске оппозиции вообще шла не о нарушениях в ходе самих выборов, а о непризнании того факта, что президент считается избранным, если он получил меньше 50% голосов. Рауль Хаджимба во втором туре абхазских выборов получил меньшее количество голосов, чем 50%, хотя и больше, чем его оппонент», — пояснил Затулин.

Предложение президента пойти на какую-то мировую, назначить, например, Квицинию на место вице-премьера, не было принято. Как считает собеседник ФАН, это усугублялось нависавшим над этой историей фактором Аслана Бжании, который продолжал лечение и, очевидно, в этой ситуации является лидером оппозиции (Квициния просто замещал его в связи с невозможностью принимать участие в выборах в августе-сентябре прошлого года). Сейчас же Бжания вернулся к политической деятельности.

«Президент Хаджимба, к сожалению, не может похвалиться тем, что контролирует ситуацию в Абхазии после того, как заступил на второй срок. Если бы у него было больше авторитета, мне кажется, решение о проведении повторных выборов было бы удачнее, чем оно воспринимается сейчас. С другой стороны, мы знаем, что представители оппозиции, в том числе и сам Бжания, уже успели высказаться против того, чтобы Рауль Хаджимба исполнял свои обязанности, как это следует из Конституции и законов, до момента избрания нового президента», — отметил Затулин.

Сам Хаджимба исполняет свои обязанности в полной мере и не собирается в отставку. Накануне ночью состоялась его встреча с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, в ходе которой обсуждались пути нормализации общественно-политической ситуации в Абхазии.

Затулин считает маловероятным то, что после всего случившегося у Хаджимбы есть реальный шанс выиграть выборы, в которых в этот раз, судя по всему, будет участвовать Бжания. Но это один из прогнозов.

«Как мне кажется, и оппозиция должна сделать определенный шаг к компромиссу и не создавать коллизию, связанную с тем, что она отвергает тот факт, что Хаджимба может продолжать исполнять свои обязанности до вступления в должность нового президента после выборов. Это было бы разумным шагом со стороны оппозиции. Но там есть горячие головы — тот же господин Ахра Авидзба, который хочет все и сейчас, немедленно. Подобного рода нетерпимость часто даже самые удачные дела доводила до плачевного результата», — посетовал депутат.

В администрации главы республики расценили прорыв протестующих в здание администрации как попытку госпереворота. Штурм начался в четверг, 9 января. Митингующие выломали дверь и окно, после чего пробрались в здание, где им оказали сопротивление сотрудники силовых структур. По факту беспорядков в Сухуме Генеральная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело.

Затулин отметил, что этот второй за последние годы случай, когда от президента требуют, чтобы он ушел в результате выступлений населения, свидетельствует о том, что политическая элита Абхазии не справляется с ситуацией, она не на высоте положения, когда дело касается ответственности, реформ и принятия нужных решений. В итоге важные решения блокируются, не принимаются.

«Обвинять в этом одну власть было бы несправедливо. Она несет свою ответственность, но и оппозиция тоже. Поэтому ситуация заставляет сожалеть о временах Владислава Ардзинбы, Сергея Багапша, когда президенты пользовались достаточным авторитетом, и Абхазия развивалась в сложной обстановке, выстояла в ходе конфликта, а затем добилась своего признания в России. На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что политический класс Абхазии измельчал, состарились прежние авторитеты, и в этом смысле необходимо очень серьезное размышление не только о выборах, которые, вполне возможно, станут каким-то выходом из ситуации, но и в целом о том, как дальше Абхазия намерена развиваться, в том числе и политически, и экономически, чтобы события этого года или, допустим, 2014-го не повторялись», — заключил политик.

Хаджимба считает решение ЦИК Абхазии о повторных выборах незаконным, так как его принятие Верховным судом происходило на фоне захвата комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей. Пресс-служба президента Абхазии уже сообщила, что данное решение будет обжаловано в установленном законом порядке.