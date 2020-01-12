Принц Уильям рассказал о потере близких отношений с братом Гарри

Лондон, 12 января. Британский принц Уильям заявил, что сожалеет о потере близости со своим братом Гарри, который ранее решил покинуть королевскую семью. Об этом сообщает лондонская газета Times, ссылаясь на друга Уильяма.

Принц отметил, что ему грустно из-за отсутствия близкого общения с Гарри.

«Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать – это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и то же мнения. Мне хочется, чтобы мы все были командой», — рассказал Уильям своему товарищу.

По его словам, между ними уже нет прежней близости, теперь они «отдельные единицы».

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили отказаться от статуса членов королевской семьи. Такое решение продиктовано стремлением пары жить самостоятельно в США, где они планируют запустит благотворительный проект.

Телеканал «Мир24» сообщал, что Гарри стал тяготиться королевским статусом после смерти своей матери, принцессы Дианы, погибшей в 1997 году в автокатастрофе, а его супруга Меган резко реагирует на критику британских СМИ в свой адрес.

Отмечается, что решение супругов вызвало сожаление у королевы Великобритании Елизаветы II. На фоне скандала Меган Маркл покинула Великобританию, вылетев в Канаду, передавало Федеральное агентство новостей.