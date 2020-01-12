Коротченко заявил, что Россия своим авторитетом помогла направить Ливию на мирный путь

Москва, 12 января. Страны Ближнего Востока уважают Россию и прислушиваются к ней, и это связано с авторитетом РФ на мировой арене, а также с успешно проведенной операцией в Сирии, считает военный эксперт Игорь Коротченко.

По словам Коротченко, именно после освобождения Сирии от террористов авторитет России на мировой арене и в ближневосточном регионе начал стремительно расти. А вот у США, наоборот, дела стали идти все хуже и хуже. Они потеряли свои прежние позиции влияния и показали, что они не в состоянии защитить своих союзников и справиться с хаосом в республике. Более того, как подчеркнул специалист, именно по вине США Сирия едва полностью не утратила государственность и суверенитет.

«Ливия как раз показательный пример, когда смотрят на позицию России как на страну, от которой сегодня очень много зависит и в мире, и в регионе Северной Африки, и Ближнего Востока», — подчеркнул Коротченко в комментарии изданию Newinform.

Он также напомнил, что инициатива о введении режима перемирия в Ливии, начиная с полуночи 12 января, исходила именно от президента РФ Владимира Путина. С таким предложением российский лидер выступил во время переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 января.

11 января Путин поддержал идею ФРГ провести в Берлине международную конференцию по Ливии. При этом он обратил особое внимание на то, что в саммите должны принимать участие те страны, которые действительно хотят, чтобы в Ливию вернулся мир.