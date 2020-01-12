ЛНР итоги 6–12 января: Пасечник повысит зарплаты бюджетникам, сбитые беспилотники ВСУ

Луганск, 12 января. Украинские силовики открыли огонь из арторудий по жилому массиву города Кировск в ЛНР. Народная милиция ЛНР сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата украинских силовиков. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поручил правительству повысить зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих. Спортсмены ЛНР заняли первые и призовые места на ежегодном чемпионате Европы Ассоциации силового многоборья (АСМ) «Витязь».

Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ открыли огонь по жилому массиву в Кировске

Украинские силовики открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по жилому массиву города Кировск в ЛНР. Народная милиция республики заявила, что в результате обстрела был ранен мирный житель. Значительные повреждения получили три дома, газопровод и ЛЭП.

Три беспилотника ВСУ сбили в ЛНР

Народная милиция ЛНР сбила за минувшую неделю три беспилотных летательных аппарата украинских силовиков, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий. Он уточнил, что один из беспилотников был оборудован приспособлением для сброса боевого заряда.

Пасечник поручил повысить зарплаты бюджетникам и госслужащим

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поручил правительству повысить зарплаты работников бюджетной сферы и госслужащих, а также пенсии до 2022 года до уровня Ростовской области. Первый заместитель председателя парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил Федеральному агентству новостей, что социальный вектор развития остается приоритетным для властей ЛНР.

Вернувшиеся из украинского плена продолжают лечение

Вернувшиеся из украинского плена продолжают лечение и реабилитацию в Луганской республиканской клинической больнице. По данным врачей, пациенты обеспечены всем необходимым, им оказывают квалифицированную помощь. Состояние у всех стабильное.

Спортсмены ЛНР выиграли чемпионат Европы АСМ

Спортсмены Луганской Народной Республики заняли первые и призовые места на ежегодном чемпионате Европы Ассоциации силового многоборья (АСМ) «Витязь», прошедшем в Москве. Луганский чемпион, тренер, старший преподаватель кафедры физического воспитания Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) Андрей Костин отметил высокую конкуренцию на соревнованиях. После новогодних праздников спортсмены начнут подготовку к очередным чемпионатам.