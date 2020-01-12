Ганжара уверен, что западные СМИ плодят фейки для продвижения антироссийской повестки

Москва, 12 января. Россияне должны понимать тон и уметь распознавать фейки западных СМИ, заявил политолог из Крыма Владислав Ганжара.

Эксперт подчеркнул, что западные СМИ зачастую необъективны и пытаются оказать информационное давление на ситуацию в России.

«Мы прекрасно понимаем, что любые СМИ, представляющие иностранные государства, действительно продвигают свою повестку дня. Они пытаются оказать воздействие на внутренние дела России, освещают события, искажая их, подают в своем ключе», — сказал Ганжара в разговоре с корреспондентом «Народных новостей».

Он особо отметил «Радио Свобода» и другие крупные издания, журналисты которого упрямо не желают признавать Крым российским.

«Например, BBC и другие, подобные этому информационные агентства, когда пишут о Крыме, называют его «временно оккупированным Россией». Так они отражают позицию Лондона и Киева. Хотя всем понятно, что это субъект Российской Федерации», — заявил эксперт.

По мнению политолога, западные СМИ подают информацию «под своим соусом», в том числе при освещении акций «оппозиции».

«Политика этих изданий направлена на то, чтобы продвигать свои интересы на чужой территории и деструктивно воздействовать на политическую ситуацию в России», — заявил Ганжара.

Он также добавил, что России необходимо оказывать сопротивление информационным нападкам Запада, но при этом не брать пример с США и Великобритании, которые часто запрещают работать СМИ из РФ.

«Конечно, если мы увидим, что Запад будет полностью блокировать наши СМИ, нам придется зеркально ответить. Касательно контроля у нас уже есть закон об иностранных агентах, он уже работает и применяется к зарубежным СМИ», — считает Ганжара.

Он призвал граждан России распознавать тон западных изданий, плодящих фейки, и «не доверять им в полной мере».