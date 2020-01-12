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Португальский мотогонщик Гонсалвеш разбился насмерть на ралли «Дакар»

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Португальский мотогонщик Гонсалвеш разбился насмерть на ралли «Дакар»

Эр-Рияд, 12 января. Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар» в Саудовской Аравии. О трагедии сообщает Agence France Presse со ссылкой на организаторов гонки.

Несчастный случай произошел на 276-м километре трассы. Гонщика экстренно госпитализировали. В бессознательном состоянии спортсмен был доставлен в больницу на вертолете, где медики констатировали его смерть. Гонсалвешу было 40 лет.

Для португальца это было 13-е ралли «Дакар», в общем зачете мотоциклистов он занимал 46-е место. Как отмечает Sports.ru, в 2015 году Гонсалвеш занял второе место в общем зачете, первая строчка тогда досталось Марку Кома.

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