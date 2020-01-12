Боевики ПНС снова открыли огонь по позициям ЛНА на трех направлениях на западе Ливии

Триполи, 12 января. Бойцы 155-го батальона ЛНА подверглись обстрелу со стороны вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об атаке военные сообщили в своем официальном микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению, террористы ПНС ведут огонь по их позициям на направлениях Аль-Машруа, Аль-Хадба и Айн-Зара. Таким образом, бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия продолжают нарушать режим прекращения огня, который вступил в силу в полночь 12 января.

Отметим, что бойцы ЛНА начали подвергаться атакам со стороны сил ПНС уже через 40 минут после наступления перемирия. В воскресенье днем жители Триполи сообщили, что головорезы ПНС плюют на перемирие, разгуливают по улицам ливийской столицы, пристают к девушкам и оскорбляют стариков.

В ЛАГ тем временем призывают стороны конфликта не допускать эскалации ситуации, но судя по тому, как ведут себя бандиты ПНС, увещевания панарабской организации не имеют смысла.