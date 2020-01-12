Вассерман прокомментировал идею «Меджлиса» отпраздновать 450-летие сожжения Москвы

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава «Меджлиса1 крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Рефат Чубаров заявил о необходимости отметить на государственном уровне «450-летие сожжения Москвы». Экстремист имеет в виду захват и разграбление крымским ханом Девлет-Гиреем весной 1571 года столицы Руси. Однако он забыл, что никакой героической победы над русской армией на самом деле не было. Все силы царя Ивана Грозного были сосредоточены на других фронтах, чем и воспользовались татары, напав на не ожидавшую такого вероломства страну. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

«Нелишним будет напомнить, чем занимались в то время крымские татары, находившиеся, кстати, под внешним управлением Османской империи, — сказал эксперт. — В городе Кафа (теперь Феодосия) на территории полуострова находился крупнейший во всей Европе рабовладельческий рынок. Татары захватывали в рабство людей на юге России и даже доходили до ее центральной части — таков был их основной бизнес».

Надо сказать, добавил Вассерман, что Рефат Чубаров и возглавляемый им экстремистский «Меджлис крымско-татарского народа» недалеко ушли от традиций своих «славных» предков. В 1990-е годы эта организация занималась рэкетом, отбирая землю у местных жителей под предлогом ее возвращения «историческим владельцам» — крымским татарам, выселенным оттуда в 1944 году.

«Надо сказать, что это полное вранье. Вся земля в Крыму на тот момент принадлежала государству и находилась в пользовании не только у татар, но также и у других национальностей, включая русских, которые уже тогда составляли большинство местного населения. Более того, даже до революции всей землей они не владели, так что и после 1991 года не имели на нее никакого права», — уверен интеллектуал.

По его словам, никакого возделывания захваченных «Меджлисом» земель не планировалось — прикрывавшиеся историческими страданиями бандиты попросту продавали ее. Милиция же, которую вызывали реальные владельцы земли, ничего не делала, поскольку киевское правительство «раскручивало» татар как противовес русскому большинству Крыма.

«Так что бизнес был очень выгодный. И конечно, Чубаров вместе с подельниками теперь очень зол, что эту золотую жилу у него отобрали. Я думаю, что, когда русское большинство граждан Украины придет в себя и начнет разбираться с теми, кто пытается изолировать их от остальной части РФ, Чубаров и подобные ему имеют очень большой шанс присесть на несколько десятилетий за все свои художества в украинский период истории Крыма с 1991 по 2014 год», — уверен собеседник ФАН.

Возвращаясь к теме празднования 450-летия сожжения российской столицы, Вассерман напомнил, что Москва за всю ее почти тысячелетнюю историю горела бесчисленное количество раз. Если украинцы собираются отмечать каждое возгорание, то им придется отменить все свои собственные праздники, чтобы порадоваться очередной годовщине чужого горя. Впрочем, есть еще одна нация, которая также явно гордится сапогами своих предков, побывавших на московской земле.

«Поляки, люди поодиночке хоть и здравомыслящие, но, сбиваясь в кучу, становящиеся чересчур увлеченными идеями самых отмороженных представителей своего народа, наверняка тоже любят поговорить о Смутном времени, когда их королевич даже претендовал на русский престол. Однако напомню, что ему был предъявлен ряд условий и, когда он отказался их выполнять, поляки в 1612 году пулей вылетели из Кремля. Так что гордиться Польше, на самом деле, особо нечем», — вспомнил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.