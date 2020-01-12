Москва, 12 января. Россия сможет своими силами достроить газопровод «Северный поток — 2». Об этом заявил в воскресенье президент компании «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, на это понадобится немного больше времени.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — сказал Миллер в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что Москва может сама достроить газопровод без помощи зарубежных компаний. По словам российского лидера, строительные работы по «Северному потоку — 2» должны подойти к окончанию этого года.

Ранее «Известия» сообщили, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в 2020 году вне зависимости от того, захочет ли вернуться к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas.

В конце декабря 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что российский ответ на американские рестрикции против «Северного потока — 2» всенепременно последует. Российский министр, указывал «Царьград», назвал ситуацию с новыми американскими санкциями «трудно понимаемой».