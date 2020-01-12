Соловейчик объяснил, зачем в Пентагоне заявили об угрозе отставания армии США от РФ и КНР

Военные чиновники Пентагона, заявляя об угрозе отставания от РФ и КНР, пытаются выбить себе дополнительные средства из бюджета. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Отстать от Китая и России

Заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американской армии от Российской Федерации и Китая.

«Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, которые движутся с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники», — заявил Хайтен в интервью, которое было опубликовано на портале Пентагона.

Генерал отметил, что американская армия сегодня находится «впереди по большинству параметров». Однако, считает он, это преимущество не будет иметь значения, если противник «движется быстрее».

Кандидатура Хайтена на пост замруководителя Объединенного комитета начальников штабов была утверждена сенаторами в августе. До этого он руководил Стратегическим командованием, объединяющим ядерные силы, ПРО и космические силы.

Выбить деньги

Как заметил Владимир Соловейчик, финансовый год в США, в отличие от РФ, начинается не 1 января, вместе с годом календарным, а 1 сентября. Поэтому в процессе обсуждения находится государственный бюджет, в том числе и такая его часть, как бюджет военный. В связи с этим чиновникам Пентагона и военному командованию надо выбить себе как можно больше средств, отсюда и запугивание общественности, конгрессменов и сенаторов темпами роста вооруженных сил тех стран, которые в США считают наиболее серьезными потенциальными противниками.

«Во-вторых, нынешний [финансовый] год в США — предвыборный. Риторика действующего президента Дональда Трампа и его Республиканской партии — агрессивно-милитаристская. Заместитель начальника объединенных штабов в меру своих сил им в этом помогает, создавая не просто «образ врага» в лице РФ и КНР, но и запугивая американское общество темпами роста их армии, авиации, флота, космических сил и ВПК», — пояснил Владимир Соловейчик.

В-третьих, заметил политолог, американские корпорации, действующие в сфере высокотехнологических производств, нуждаются в новых заказах, которые, в свою очередь, создают новые рабочие места, дают импульс конструкторской и инженерной мысли, двигают вперед прикладную науку. Это невозможно без развития фундаментальной науки и образования. То есть новые заказы в сфере ВПК выступают в роли катализатора развития всей экономики, считает собеседник ФАН.

«А как проще всего выбить из бюджета средства на новые заказы для «оборонки»? Говорить об отставании в этой сфере от ближайших конкурентов. И наконец, в-четвертых, не так давно назначенный на свою нынешнюю должность заместитель начальника объединенных штабов такого рода заявлениями волей-неволей оказывается в центре общественного внимания как «заботливый патриот Америки». Тем самым он укрепляет свои аппаратные позиции в военном ведомстве и в иерархии власти США в целом. На фоне отмеченного еще 60 лет тому назад президентом США и полным («четырехзвездным») генералом Дуайтом Эйзенхауэром процесса сращивания американской военной и промышленной элит в одно целое такого рода умозаключения представляются вполне обоснованными и логичными», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Американский лидер напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).