Политолог Елисеева призвала ужесточить наказание за участие в беспорядках

Москва, 12 января. Ответственность за участие в беспорядках необходимо ужесточить для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявила политолог Наталия Елисеева.

По мнению эксперта, государству нельзя допускать организацию беспорядков, сообщает iReactor.

«Беспорядки в России приобретают условно стихийный порядок неодномоментно. Они все имеют схожий почерк в организации и управлении. Есть инструменты мониторинга, контрмероприятий. Вопрос в отработке этой сферы деятельности», — отметила Елисеева.

Она также добавила, что ответственность за проведение погромов нужно повышать даже несмотря на реакцию общественности, поскольку государство должно обеспечить безопасность своих граждан.

«Все это применяется, однако с определенной оглядкой на реакцию общественности. Оглядки быть не должно, должно быть исполнение закона», — считает политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что участники уличных акций обязаны соблюдать законы РФ в любом случае.

«Что же касается ужесточения наказания, то начать нужно с полного соблюдения законов протестующими. Однако если это все вылилось в угрозу безопасности, то уже разработаны схемы действий для правоохранительных органов, уже есть закон», — заключила Елисеева.

В других странах правоохранительные органы еще более жестко действуют по отношению к протестующим. Так, 10 января в Вашингтоне прошла масштабная акция против изменения климата, полиция задержала около 150 участников акции, хотя они не создавали беспорядков и угроз окружающим.

Ранее официальный Вашингтон выступил с критикой действий московской полиции, сотрудники которой пресекали незаконные акции сторонников кандидатов в Мосгордуму, подделавших подписи избирателей.

Подобная ситуация в очередной раз свидетельствует о политике двойных стандартов, проводимой США.