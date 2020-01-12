Вассерман оценил влияние России в Ливии как «более чем достаточное» для достижения мира

Москва, 12 января. Известный журналист и публицист Анатолий Вассерман оценил роль России в урегулировании ситуации в Ливии, где наступило перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

В разговоре с корреспондентом Nation News он отметил, что роль российской стороны в урегулировании ситуации в Ливии оценить легко. Для этого, как заметил Вассерман, нужно посмотреть на то, как себя повел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я думаю, что роль России в этих событиях можно легко оценить, посмотрев на поведение Турции. Напомню, что сразу после Нового года так называемое Правительство национального согласия Ливии попросило Турцию о военной помощи, а турки согласились», — напомнил собеседник издания.

Он подчеркнул, что парламент Ливии после этого проголосовал против присутствия любых иностранных войск в Ливии, однако Турция проигнорировала это. 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, после которых сообщили, что готовы сделать все необходимое для мирного урегулирования кризисной ситуации в Ливии.

Журналист указал на тот факт, что турецкий лидер после разговора с российским коллегой «меняет свою позицию на противоположную, вместе с нами призывая стороны к превращению огня».

«В итоге мы видим, что российского влияния более чем достаточно, чтобы преодолеть все остальные влияния в данном регионе. Россия не имеет ничего против успехов ЛНА, но при этом исходит из принципа, что главное – не завоевать, а удержать. Сейчас формальным правителям Триполи дан шанс уйти, сохранив лицо», — резюмировал Анатолий Вассерман.

Напомним, Ливия объявила перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками Правительства национального согласия (ПНС) в полночь по московскому времени. Это произошло впервые за последние шесть лет. В 2014 году армия под командованием фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара объявила о проведении антитеррористической операции по освобождению Триполи от боевиков.

Военные действия велись на протяжении достаточно длительного времени на окраинах Триполи. Подконтрольные Файезу Сарраджу террористические формирования опираются на поддержку вооруженных группировок, которые связаны с запрещенными в России террористическими организациями «Аль-Каида»1, ИГИЛ1 и «Братья-мусульмане»1.

Ранее сообщалось, что Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) поприветствовала перемирие между Ливийской национальной армией и боевиками так называемого Правительства национального согласия.

1 Организация запрещена на территории РФ.