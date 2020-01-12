Дипломатические усилия России во главе с Путиным помогли добиться затишья в Ливии

Москва, 12 января. Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, как президент России Владимир Путин смог добиться перемирия в Ливии, наступившего впервые за долгие годы. Как отметил российский сенатор, Запад никогда не хотел добиться стабильности и мира в африканской стране, усиливая напряженность в регионе.

Он обратил внимание на то, что Москва преследует одну цель — достижение мира и сотрудничества с различными странами.

«У людей, создающих деструктивные процессы, были другие цели. Это, например, дестабилизация и возможность в мутной воде ловить рыбку в виде доллара, возможность наживаться на нищете, бедности и прочем», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор указал на то, что как раз дипломатические усилия России во главе с Владимиром Путиным помогли добиться затишья и подарить Ливии возможность жить в мире.

По его словам, Россия превращается в одного из лидеров на международной арене по решению самых разнообразных вопросов, споров и конфликтов, пишет «Инфореактор».

Напомним, Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о прекращении военных действий на западе Ливии. ЛНА отозвалась на призыв главы российского государства Путина прекратить огонь по позициям бандформирований в 23.00 по местному времени. В Ливии наступило долгожданное перемирие — впервые за многие месяцы антитеррористической операции «Аль-Карама». С наступлением перемирия огонь прекратили и террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, захватившие часть территорий государства.