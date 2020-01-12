Берлин проведет международную конференцию по Ливии. События дня. ФАН-ТВ

ПНС Ливии и Палата представителей проведут переговоры Правительство национального согласия Ливии и Палата представителей сядут за стол переговоров в конце января. Помощник главы миссии ООН в Триполи Стефани Уильямс и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри обсудили подготовку к Берлинской конференции. Одна из тем, внесенных в повестку встречи, — диалог между ПНС и Палатой представителей на сессиях в Женеве. Напомним, идею провести в Берлине международную конференцию по Ливии выдвинула Германия. На встрече с Ангелой Меркель в Москве Владимир Путин поддержал инициативу, но отметил, что главное, чтобы в ней участвовали те страны, которые действительно заинтересованы в дипломатическом решении конфликта, а не «третьи лица».

РФ должна выплатить Украине за потерянные инвестиции 82 млн долларов должна будет выплатить Россия 12-ти украинским компаниям. Этот вердикт Женевского арбитража остался в силе по решению Федерального суда Швейцарии. Апелляции нашей страны по делу были отклонены. Многомиллионные убытки украинские предприятия понесли якобы из-за воссоединения Крымского полуострова с Россией. В качестве оснований Женевский суд использовал межправительственное соглашение Москвы и Киева от 1998 года о взаимной защите инвестиций. На дополнительный приток средств претендует теперь и «Нафтогаз», который готовит новый иск к России на 7 млн долларов, и это несмотря на то, что украинская газовая компания и «Газпром» отказались от новых взаимных претензий ради заключения транзитного договора.

12 января — День работников прокуратуры Сегодня профессиональный праздник отмечают работники российской прокуратуры. Действующих сотрудников и ветеранов поздравил глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что доверие людей к правоохранительным органам напрямую зависит от порядочности представителей ведомства. К слову, российской прокуратуре без малого триста лет, а в конце прошлого года по указу российского лидера ее штат был увеличен и теперь превышает 51 тысячу человек — это, в том числе, сотрудники военной прокуратуры.