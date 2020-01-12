Военные РФ зафиксировали 64 нарушения перемирия в Сирии

Москва, 12 января. Российские военнослужащие в Сирии за сутки зафиксировали 64 нарушения перемирия, турецкие военные — 38. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

Военные сотрудничают в рамках российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушения режима прекращения боевых действий.

«Зафиксировано 64 факта открытия огня в провинциях: Идлиб — 27, Латакия — 21, Алеппо — 13, Хама — 3», — говорится в сообщении.

Турецкие специалисты выявили также значительное количество инцидентов.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 25, Алеппо — 8, Хама — 5», — сообщает Минобороны.

За последние сутки Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев организовал две гуманитарные операции. В Эль-Хусейнии (провинция Дейр-эз-Зор) российские военные передали 250 продовольственных пакетов общей массой 1,213 тонны, а в Хазаре (провинция Хасака) местные жители получили 400 наборов, общим весом 1,94 тонны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что военнослужащие РФ организовали раздачу гуманитарной помощи в провинции Алеппо. Жителям города Ширан российские военные передали около 1,5 тонн продовольствия.

В продовольственные пакеты входят пшеничная мука, сахар, рис, сгущенное молоко и чай российского производства.