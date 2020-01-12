Украинцы требуют от Зеленского ликвидировать должность языкового омбудсмена

Киев, 12 января. Жители Украины собирают подписи под петицией с требованием упразднить должность уполномоченного по защите государственного языка из-за ее «антиконституциональности».

Петиция была опубликована на сайте президента страны Владимира Зеленского 11 января и на момент написания новости набрала 58 голосов.

«Требую от президента Украины отменить статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» относительно назначения и прав уполномоченного по защите государственного языка, потому что это нарушает Конституцию Украины. Освободить от должности антиконституционного (то есть незаконного) уполномоченного по защите государственного языка», — говорится в тексте петиции.

Чтобы Зеленский рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч подписей украинцев.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», «антиконституционную» должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этому документу, политикам и госслужащим, в том числе учителям и врачам, запрещается использовать любой язык, кроме украинского.

Также предусмотрена ответственность за использование не украинского языка в общественных местах. Закон был принят Радой в апреле 2019 года еще при пятом президенте страны Петре Порошенко. В ноябре уполномоченной по защите государственного языка стала Татьяна Монахова. В середине декабря она заявила, что депутаты и чиновники, которые используют русский язык, начнут штрафовать на сумму до 500 долларов.

Стоит отметить, что далеко не все политики на Украине могут похвастаться идеальным владением украинского языка. Например, министр внутренних дел Арсен Аваков возглавляет МВД страны вот уже почти пять лет, но так и не выучил его.