Навальный не включает ФБК в перечень иноагентов из-за боязни раскрыть свои доходы

Москва, 12 января. Опальный блогер Алексей Навальный не хочет регистрировать ФБК в качестве иноагента, поскольку в таком случае придется декларировать поступившие доходы и потраченные деньги. Об этом заявил журналистам член Общественной палаты РФ (ОП) и юрист Илья Ремесло.

По словам эксперта, Навальный не включает свой ФБК в перечень иноагентов по простой причине: такой шаг повлечет обязанность подавать специальные отчеты о получении и тратах средств. Помимо этого, указал юрист, организация должна будет маркироваться иноагентом при каждом упоминании ее названия.

«Все это делать команда Навального очень не желает, поэтому они и подали заявление об исключении компании из реестра. Согласно закону, если организация перестает получать иностранное финансирование, то спустя предусмотренное законом время из списка иноагентов ее могут исключить», — подчеркнул Ремесло.

Он также не исключил, что Навальный и его единомышленники рассчитывают, что проверки не найдут новых траншей из других стран, в результате «пресловутого маркера «НКО-иностранный агент» можно будет избежать, пишет «Экономика сегодня».

Напомним, в октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в перечень иноагентов, потому что организация ведет политическую деятельность в стране, получая финансирование из других государств. Миллиардер Евгений Чичваркин, проживающий в Соединенном Королевстве, с целью «спасения» ФБК создал отделение фонда в британской столице для сбора пожертвований от тех, кто не может перевести проекту Навального средства.