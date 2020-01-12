Наступившее по инициативе РФ перемирие в Ливии поприветствовали в ООН

Триполи, 12 января. Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) приветствует перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Соответствующий пост опубликован в микроблоге миссии в социальной сети Twitter.

«Миссия желает, чтобы все стороны полностью соблюдали прекращение огня и обеспечили простор мирным усилиям для разрешения всех противоречий через межливийский диалог», — подчеркивается в сообщении.

Миссия ООН в Ливии также заявила о готовности оказать поддержку гражданам Ливии и сделать все возможное для того, чтобы помочь в поиске «окончательного и мирного решения ливийского кризиса».

Перемирие между ЛНА Халифы Хафтара и боевиками ПНС вступило в силу 12 января в полночь по московскому времени. Новый виток военного противостояния в Ливии начался в прошлом году, когда армия под командованием фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара инициировала проведение антитеррористической операции по освобождению Триполи от боевиков. Последнее время военные действия продолжались на окраинах Триполи.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры 8 января и заявили о готовности оказать содействие мирному урегулированию процесса в Ливии. Как заметил политолог Константин Беловодский, успех переговоров зависел исключительно от главы российского государства, который подарил Ливии надежду на мир.