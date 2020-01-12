Сирия, 12 января. Двое детей погибли в результате взрыва у города Гаранидж в Дейр-эз-Зоре. САА уничтожила несколько единиц военной техники исламистов на западе Алеппо. Сотрудник курдской «милиции» «Асайиш» был убит неподалеку от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили военную технику исламистов в западной части Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского бойца в Ракке; обвиняется в организации взрыва в городе Гаранидж в Дейр-эз-Зоре, жертвами которого стали двое детей.

Курдские вооруженные группировки: перекрыли переправы через Евфрат у населенных пунктов Аль-Хаваидж, Дибан и Ат-Таяна в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Агентство новостей SANA News опубликовало сведения о последствиях обстрела джихадистами вооруженной оппозиции города Алеппо и близлежащих районов. Стало известно, что удары исламистов пришлись не только по военному аэродрому у деревни Найраб, а также и по жилым домам вблизи поселения Миньян на окраине административного центра региона. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, ограничилось материальным ущербом. В качестве ответных действий Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по военным объектам и укреплениям «Тахрир аш-Шам» в западной части региона, в результате чего были уничтожены несколько ракетных установок радикалов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новый взрыв прогремел в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, сработала бомба, которая была заложена на окраине населенного пункта Гаранидж. В результате детонации СВУ погибли двое детей. В организации взрыва подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как известно, из-за попустительства SDF некоторые из «освобожденных» курдскими боевиками поселений фактически вновь перешли под контроль боевиков ИГ1. Так, накануне поступали сообщения о том, что джихадисты свободно действуют в Аль-Бусейре.

Между тем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что курдские радикалы распорядились о закрытии водных переправ в районе населенных пунктов Аль-Хаваидж, Дибан и Ат-Таяна для предотвращения вывоза нефти в районы, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Однако, как отмечалось ранее, это может поспособствовать лишь ухудшению топливного кризиса, который возник ввиду незаконной выкачки сирийской нефти США и поддерживаемыми ими «демократическими силами».

Провинция Даръа

Появилась новая информация о последствиях нападений неизвестных боевиков в провинции, о которых сообщалось несколько часов назад. По данным SOHR, под ударом оказались блокпосты правительственных войск в районе населенного пункта Аль-Карак. Стало известно, что налетчики захватили оружие. Ранее поступавшие сведения о гибели трех солдат Сирийской арабской армии (САА) пока не были официально подтверждены. Напомним, операция по зачистке территории Даръа и соседней Эль-Кунейтры завершилась в конце июля 2018 года. Предполагается, что некоторые из исламистов, оккупировавших эти районы, все еще могут скрываться в безлюдных областях, координируя свою подпольную деятельность с силами западного альянса, базирующимися в районе Ат-Танфа на юге Хомса.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (alkhabour21) сообщает о том, что неподалеку от административного центра провинции произошло очередное нападение на курдских боевиков. Сотрудник так называемой милиции курдов «Асайиш» был застрелен неизвестными. Более точные данные о месте случившегося в настоящий момент устанавливаются. В совершении убийства подозреваются боевики подпольных ячеек «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные ИГ интернет-порталы пока не заявляли о причастности террористов к атаке.

1 Организация запрещена на территории РФ.