Террористы ПНС Ливии нарушают перемирие, обстреливая позиции ЛНА

Триполи, 12 января. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) продолжают нарушать режим перемирия в районе Айн-Зара в Ливии. Сообщения о звуках стрельбы появились на странице в Facebook одного из местных жителей.

Именно в этом районе расположены 188-й и 128-й пехотные батальоны Ливийской национальной армии. Минувшей ночью они были атакованы боевиками ПНС. Артиллерийский огонь по позициям ЛНА также велся в районе Аль-Затарна к юго-западу от Триполи. Помимо этого, в ЛНА сообщили, что подконтрольные так называемому Правительству национального согласия (ПНС) террористы открыли огонь в районе аль-Машруа буквально сразу же после объявленного на западе страны перемирия.

Как сообщалось ранее, командование ЛНА объявило о прекращении боевых действий на западе Ливии с полуночи воскресенья по московскому времени вечером 11 января, отозвавшись на предложение президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить огонь. Но уже через 40 минут боевики ПНС нарушило режим тишины.

Вопрос о ситуации в Ливии президент РФ Владимир Путин также поднимал на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января. Он поддержал инициативу Германии провести в Берлине международную конференцию по Ливии. По мнению Путина, чтобы ливийский саммит привел к реальным результатам, в нем должны принимать участие государства, которые действительно заинтересованы в том, чтоб военный конфликт в этой стране завершился.

Кроме того, президент РФ обратил особое внимание, что все предварительные решения, которые будут приняты на Берлинской конференции, должны быть обязательно согласованы со сторонами конфликта.

На встрече с Меркель Путин выразил надежду, что нового конфликта на Ближнем Востоке все-таки удастся избежать. В тот же день он обсудил тему ливийского урегулирования и с эмиром Катара, и с наследным принцем Абу-Даби.