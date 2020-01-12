Покупатели выиграют от сворачивания кредитования в магазинах

Москва, 12 января. Отказ банков от POS-кредитования в магазинах полезен не только финансовым организациям, но и самим покупателям. Об этом заявил заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Южного федерального университета Олег Свиридов.

По мнению эксперта, банки отказались от выдачи POS-займов (то есть кредитов, выдаваемых в точках продаж), поскольку они требуют больших расходов, а уровень их возврата гораздо ниже. Более того, часто более выгодны обычные потребительские кредиты.

«Потребительский кредит сам по себе дешевле, чем кредит, который берется в магазине, потому что в цену товара заложена стоимость кредита, а она обычно бывает намного выше», — пояснил Свиридов.

Экономист также добавил, что POS-кредитование привязано к конкретному товару и не дает понимания разницы между процентами и телом кредита, сообщает телеканал «360».

«А так он приходит в банк и четко понимает — вот кредит, а вот проценты. Более открытая схема», — считает эксперт.

По его словам, отношения с банком напрямую всегда лучше, более того, проценты на кредитных картах зачастую ниже, чем в магазинах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане смогут вернуть часть страховки, если досрочно погасили кредит. Закон вступит в действие с 1 сентября 2020 года, однако он не коснется взятых ранее займов со страховкой, сообщает телеканал «Царьград».