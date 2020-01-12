Россия стала гарантом безопасности, способным повлиять на прекращение огня в Ливии

Перемирие в Ливии стало возможным только благодаря принципиальной позиции Российской Федерации и ее президента Владимира Путина. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Перемирие в Ливии

В ночь на воскресенье Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и террористы из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) объявили о прекращении боевых действий на западе Ливии.

Ранее президенты Турции и Российской Федерации Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. Таким образом на территории Ливии наступило перемирие — впервые за много месяцев антитеррористической операции «Аль-Карама». Появилась реальная возможность для урегулирования ливийского кризиса мирным путем.

Гарант мира и безопасности

Как отметил Антон Бредихин, президент Российской Федерации Владимир Путин применил максимум усилий для того, чтобы стабилизировать ситуацию в Ливии.

«По итогам Великой Отечественной войны Иосиф Сталин предлагал СССР в качестве гаранта стабильности и мира в Ливии. Но лишь через 70 лет при Владимире Путине Россия получила такое право. Весь Ближневосточный регион изменяет свой статус и становится частью не внешней, а внутренней российской политики. Россия применяет максимум усилий для стабилизации ситуации в Ливии, сохраняет ее государственность. Дальнейшие шаги нашей страны также будут миротворческими и лучшими для ливийского народа», — заключил эксперт.

По словам Наталии Елисеевой, конфликты, охватившие страны Ближнего Востока и Северной Африки, пребывают в состоянии перехода из тлеющей фазы в горячую и обратно. Трансформация управляема и зависит от большого количества интересантов, в целях которых прекращение огня стоит в самом конце, считает эксперт.

«К сожалению, ни одна из международных организаций не смогла и не захотела повлиять на прекращение конфликтов. Более того, пресловутая ООН за последние годы лишь подтвердила свой декоративный статус. На фоне этой расстановки сил именно Россия зарекомендовала себя гарантом безопасности, способным повлиять на прекращение огня. РФ никогда не преследовала цель присвоить ресурсы регионов себе. Это и позволило занять озвученную выше позицию», — заключила Наталия Елисеева.

При этом боевики ПНС, несмотря на перемирие, на некоторых направлениях открыли огонь. Нарушения со стороны террористов фиксируются в западном регионе на нескольких направлениях. Боевики ПНС открыли огонь в районе аль-Машруа практически сразу же после объявленного перемирия на западе Ливии.