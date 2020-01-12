В Пентагоне заявили об угрозе отставания американской армии от РФ и КНР

Вашингтон, 12 января. Генерал Военно-воздушных сил США и заместитель руководителя Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен заявил об угрозе отставания американской армии от Российской Федерации и Китая. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

По словам Хайтена, Америке необходимо наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Москва и Пекин, которые продвигаются «невероятно быстро».

«Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники», — сказал американский генерал.

Он обратил внимание на то, что американская армия «впереди по большинству критериев и параметров», но это преимущество не будет иметь никакого значения, если оппонент «движется быстрее».

Кандидатура Хайтена на пост заместителя руководителя Объединенного комитета начальников штабов была одобрена сенаторами в августе 2019 года. До этого он возглавлял Стратегическое командование, объединяющее ядерные силы, ПРО и космические силы.

Ранее глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил о готовности США заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с рядом стран, включая Россию и Китай. Американский лидер напомнил, что в 2021 году истекает срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По словам хозяина Белого дома, Вашингтон ведет работу над вооружениями и сотрудничает по этому вопросу с Москвой и Пекином.