Траур в связи со смертью султана Омана объявили в Индии

Нью-Дели, 12 декабря. Днем общественного траура в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида в Индии объявили ближайший понедельник. Об этом говорится в официальном сообщении министерства внутренних дел страны.

Ранее государственное информационное агентство Омана сообщило, что Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид ушел из жизни в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В течение 40 дней будут приспущены государственные флаги.

«В знак уважения к покойному высокопоставленному лицу правительство Индии приняло решение, что 13.01.20 по всей Индии будет объявлен однодневный национальный траур», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Хайсам бен Тарек аль-Саид, занимавший пост министра культуры и национального наследия Омана, стал новым главой государства.