Сенатор Климов посоветовал Ираку в противостоянии санкциям США брать пример с Кубы

После того, как парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране, американцы официально являются оккупантами. Президент США Дональд Трамп в случае вывода американских войск угрожает иракцам «невиданными санкциями», в частности, Штаты пригрозили перекрыть кислород — лишить Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что приведет к потере доступа страны к доходам от продажи нефти и, как следствие, к финансовому кризису. Член Совета Федерации, сенатор Андрей Климов в комментарии Федеральному агентству новостей подчеркнул необходимость проявления Ираком политической настойчивости в своей позиции.

«США являются в данный момент страной, незаконно находящейся на территории Ирака. Теперь эти оккупанты применяют незаконные санкции в отношении суверенной страны, которая не хочет видеть иностранные войска на своей территории. Завтра американцы могут заявить, что атомную бомбу на них бросят, если они выступят против, или еще что-нибудь. В чем в итоге разница между их действиями и действиями преступников? Если к вам подойдет бандит на улице, вам будет все равно, пистолет или автомат у него в руках. То же самое и в ситуации с американцами: то один вид незаконного принуждения используют, то другой», — прокомментировал Климов.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди во время телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео попросил его направить в Багдад делегацию для подготовки вывода войск международной коалиции. В ответ, кроме угроз по закрытию доступа к банковскому счету, Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, по его мнению, власти Ирака должны заплатить Соединенным Штатам компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде.



Собеседник ФАН считает, что противостоять незаконным мерам США можно с помощью жесткой политической воли иракского руководства, иракского народа. В частности, он предложи Ираку взять пример с Кубы.

«Куба же смогла это сделать, и ничего. Сколько лет уже она не зависит от американцев? Больше шестидесяти? Кубинцы, находясь под санкциями, спокойно работают, развиваются, имеют лучшее в Латинской Америке здравоохранение, и поток туристов растет. Все зависит от воли и желания руководства и самого народа Ирака. Если они проявят политическую волю, все дальше станет на свои места. Право находится на их стороне. А вот воспользуются они им или нет, это вопрос к ним, а не к нам. Если они свое решение доведут до конца, то покажут всем, что являются суверенным государством, с которым надо считаться. Если они этого не сделают, то фактически признают себя каким-то доминионом, колонией. Это будет их выбор», — заключил сенатор.

Напомним, США ввели санкции против Кубы в 1960 году, а в 1962 году они были ужесточены до уровня почти полного эмбарго. Тем не менее это не помешало развитию страны.