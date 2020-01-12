Эксперт Хасанов рассказал, почему банки отказываются от кредитования в магазинах

Москва, 12 января. Преподаватель Югорского государственного университета, кандидат экономических наук Ринат Хасанов объяснил, почему многие ведущие банки перестали выдавать так называемые POS-займы, то есть кредиты в точках продаж.

По мнению эксперта, отказ банков вызван снижением ставок и кредитной доходности.

«POS-кредиты стоят дорого и не выдерживают конкуренции с обычными кредитами потребительскими, с кредитными картами», — пояснил Хасанов.

Он также отметил, что люди все реже принимают спонтанное решение взять кредит, рассматривая разные варианты. Однако, это скорее говорит об улучшении экономической ситуации в стране.

Ранее газета «Взгляд» сообщала об очередном снижении Центробанком ключевой ставки. В декабре 2019 года ставка была снижена до 6,25% годовых. Этому способствовало укрепление рубля на фоне дорожающей нефти.

Эксперты предполагают, что в текущем году ставка достигнет докризисного уровня в 5.5%. Благодаря этому россияне будут располагать большим запасом свободных денег, что вызовет экономический рост.