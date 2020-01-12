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Подрядчик исправит недочеты при реставрации Пролетарского сквера в Курске

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Подрядчик исправит недочеты при реставрации Пролетарского сквера в Курске

Курск, 12 января. Недавно благоустроенный сквер в центре Курска снова нуждается в ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В минувшем году общественное пространство в центральной части города уже приводили в порядок. Масштабные работы проходили в Пролетарском сквере и на других территориях. Несмотря на свежий ремонт, на одной из стен отвалилась штукатурка. На неподобающий вид сооружения обратили внимание специалисты управления капитального строительства, которые проводили рейд по отреставрированным в прошлом году обьектам, передает infox.ru.

Ликвидацию последствий проведет генеральный подрядчик — ООО «Облстройреставрация». Представители городских властей направили соответствующее обращение к фирме. Отмечается, что восстановительные работы будут выполнены по гарантии. Рабочие приступят к реконструкции, когда наступят благоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что власти Ростова Великого организовали работы по благоустройству Соборной площади, в ходе которых в восьмиградусный мороз на улицах высадили цветы. Растения сразу же замерзли, передает «Царьград».

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