Заворотнюк выписали из больницы домой

Москва, 12 января. Врачи московской онкоклиники выписали домой звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Почему было принято такое решение, пока неясно. Возможно, болезнь перешла уже в терминальную стадию, когда лечение бессмысленно.

О выписке актрисы сообщило издание Starhit. Отмечается, что Новый год Заворотнюк встретила в больнице, но буквально несколько дней назад ее отпустили домой. Не исключено, что это связано с тем, что ей, наоборот, стало лучше.

Есть и третья версия — финансовая. Источники Starhit утверждают, что семья актрисы просто не может продолжать оплачивать ее пребывание в элитной онкологической клинике. Стоимость палаты в этой больнице в сутки составляет порядка 50 тысяч рублей, еще 50 тыс. рублей стоят услуги специалистов. Однако такая версия кажется не слишком правдоподобной, учитывая, что муж звезды, фигурист Петр Чернышев участвует в ледовых шоу Татьяны Навки и за один выход на лед получает в районе 300 тыс. рублей. Прокатов у него бывает, как правило, несколько, поэтому гонорар в общей сложности получается далеко не мизерный. Помимо этого многие коллеги и поклонники Заворотнюк неоднократно заявляли, что хотят помочь семье деньгами на лечение и лекарства, но близкие от этой помощи отказываются. О выписке, к слову, родственники Анастасии официально не сообщили, но передали новогоднее послание от актрисы, в котором она, по их словам, поблагодарила всех за поддержку, молитвы и душевное тепло.

В конце декабря о том, что состояние Заворотнюк улучшилось, сообщил в своем Instagram продюсер Андрей Разин. Однако близкие слова музыканта поспешили опровергнуть, подчеркнув, что он никогда с актрисой не общался.

Напомним, первые сообщения о болезни Заворотнюк появились в августе 2019 года. СМИ сообщили, что у нее рак мозга. Семья долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. Страшный диагноз близкие не подтвердили до сих пор. В конце декабря они в очередной раз попросили оставить Анастасию в покое и не переходить личные границы звезды, пишет НСН.