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Заворотнюк выписали из больницы домой

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Заворотнюк выписали из больницы домойМосква, 12 января. Врачи московской онкоклиники выписали домой звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк. Почему было принято такое решение, пока неясно. Возможно, болезнь перешла уже в терминальную стадию, когда лечение бессмысленно.

О выписке актрисы сообщило издание Starhit. Отмечается, что Новый год Заворотнюк встретила в больнице, но буквально несколько дней назад ее отпустили домой. Не исключено, что это связано с тем, что ей, наоборот, стало лучше.

Есть и третья версия — финансовая. Источники Starhit утверждают, что семья актрисы просто не может продолжать оплачивать ее пребывание в элитной онкологической клинике. Стоимость палаты в этой больнице в сутки составляет порядка 50 тысяч рублей, еще 50 тыс. рублей стоят услуги специалистов. Однако такая версия кажется не слишком правдоподобной, учитывая, что муж звезды, фигурист Петр Чернышев участвует в ледовых шоу Татьяны Навки и за один выход на лед получает в районе 300 тыс. рублей. Прокатов у него бывает, как правило, несколько, поэтому гонорар в общей сложности получается далеко не мизерный. Помимо этого многие коллеги и поклонники Заворотнюк неоднократно заявляли, что хотят помочь семье деньгами на лечение и лекарства, но близкие от этой помощи отказываются. О выписке, к слову, родственники Анастасии официально не сообщили, но передали новогоднее послание от актрисы, в котором она, по их словам, поблагодарила всех за поддержку, молитвы и душевное тепло.

В конце декабря о том, что состояние Заворотнюк улучшилось, сообщил в своем Instagram продюсер Андрей Разин. Однако близкие слова музыканта поспешили опровергнуть, подчеркнув, что он никогда с актрисой не общался.

Напомним, первые сообщения о болезни Заворотнюк появились в августе 2019 года. СМИ сообщили, что у нее рак мозга. Семья долгое время не давала никаких комментариев, что породило массу разных сплетен в Сети. Страшный диагноз близкие не подтвердили до сих пор. В конце декабря они в очередной раз попросили оставить Анастасию в покое и не переходить личные границы звезды, пишет НСН.

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Источник: Starhit
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