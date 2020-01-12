Ирак рассматривает возможность покупки российских С-400

Багдад, 12 января. Власти Ирака не исключили покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, переговоры возобновились из-за того, что США могут отказаться от поддержки Багдада. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Как отметил член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи, Багдад обсуждает с Москвой покупку С-400, «но соглашения пока не подписывали».

«Нам необходимо получить эти ракеты, учитывая то, что американцы много раз нас разочаровывали, поскольку не оказывали содействия в получении нужных вооружений», — подчеркнул он.

Согласно данным газеты, парламент разрешил правительству Ирака заключать соглашения на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) с тем государством, с которым посчитает приемлемым и необходимым, пишут «Известия».

Как сообщала «Газета.Ru», ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что не продаст Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Анкара согласилась на покупку российских С-400.

Поставки ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, начались в середине июля. По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в эксплуатацию в апреле 2020 года.