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Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера

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Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни АльцгеймераВ Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера. С рекомендациями можно ознакомиться на сайте ведомства. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал читателям Федерального агентства новостей дополнительные советы.

«Это болезнь возрастная, она проявляется у людей преимущественно старшего возраста. Важно, чтобы человек занимался умственной деятельностью: читал, интересовался, думал… По существу, нужна тренировка. И, конечно, надо обратить особенное внимание на свой образ жизни, питание. Но речь еще и о генетической предрасположенности. Есть люди, которые получают это заболевание по наследству, и оно у них быстрее развивается. Но это не значит, что у всех остальных его быть не может. Для профилактики тут можно посоветовать умственную активность, физическую нагрузку, включающую зарядку, прогулки», — пояснил Онищенко.

Специалисты подтверждают, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни на 50%, а также замедляют ухудшение самочувствия у тех, кто уже болен.

Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера

«Физическая бездеятельность является своего рода даже не провокатором, а одной из причин болезни Альцгеймера. Нельзя лежать на печи. Хотя, у нас и печей-то нет, они бы как раз сохраняли суставы, а на батарею отопления особо не уляжешься», — пошутил эксперт.

Физическую активность рекомендуют для хорошего кровотока в головном мозге. Если кровоток будет улучшен, значит, будет обеспечиваться и достаточное питание мозга. А питание — это все: и микроэлементы, и макроэлементы.

Также важно следить за тем, что мы употребляем в пищу. Онищенко перечислил продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера.

Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера

«Людям старшего возраста, например, вообще не показано красное мясо. Оно плохо влияет на сосудистую систему. Лучше употреблять в пищу белок птицы, молочный белок, растительную пищу, особенно то, что относится к семенам. Это фасоль, орехи, то, что является фактором зарождения растительной жизни. Злаки, фрукты, овощи, рыба — это то, что нужно. Надо обратить внимание на вред соли, рафинированного сахара. Соли вообще достаточно в той обычной пище, которую мы принимаем. В большем количестве она неуместна», — рекомендует собеседник ФАН.

В последнее время экспертами активно обсуждается достаточно спорный тезис о пользе потребления кофеина. Раньше врачи считали, что он не полезен. А сейчас появляются рекомендации, в которых говорится, что кофеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, следовательно, Альцгеймера в том числе.

«Особенно после 60 лет нужно следить за достаточно большими физическими нагрузками для поддержки костно-мышечной системы и организма в целом. Конечно же, нужно особенно задуматься и о питании. Оно не должно быть чрезмерным. Очень важно исключить курение и алкоголь. Курение серьезно влияет на сосуды головного мозга. И алкоголь с возрастом воспринимается организмом труднее. Поэтому его лучше вообще не употреблять. Это увеличит и продолжительность жизни, и способствует усилению умственных способностей», — заключил Онищенко.

Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера

На развитие болезни Альцгеймера влияют и экологические факторы. А именно — на кровоснабжение, которое является пусковым механизмом этого заболевания.

Роспотребнадзор рекомендует людям в возрасте от 65 лет не менее 75 минут в неделю уделять занятиям аэробикой высокой интенсивности. Продолжительность каждого занятия должна составлять не менее десяти минут.

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