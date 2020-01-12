Онищенко назвал продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера. С рекомендациями можно ознакомиться на сайте ведомства. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко дал читателям Федерального агентства новостей дополнительные советы.

«Это болезнь возрастная, она проявляется у людей преимущественно старшего возраста. Важно, чтобы человек занимался умственной деятельностью: читал, интересовался, думал… По существу, нужна тренировка. И, конечно, надо обратить особенное внимание на свой образ жизни, питание. Но речь еще и о генетической предрасположенности. Есть люди, которые получают это заболевание по наследству, и оно у них быстрее развивается. Но это не значит, что у всех остальных его быть не может. Для профилактики тут можно посоветовать умственную активность, физическую нагрузку, включающую зарядку, прогулки», — пояснил Онищенко.

Специалисты подтверждают, что регулярные физические упражнения способствуют снижению риска развития болезни на 50%, а также замедляют ухудшение самочувствия у тех, кто уже болен.

«Физическая бездеятельность является своего рода даже не провокатором, а одной из причин болезни Альцгеймера. Нельзя лежать на печи. Хотя, у нас и печей-то нет, они бы как раз сохраняли суставы, а на батарею отопления особо не уляжешься», — пошутил эксперт.

Физическую активность рекомендуют для хорошего кровотока в головном мозге. Если кровоток будет улучшен, значит, будет обеспечиваться и достаточное питание мозга. А питание — это все: и микроэлементы, и макроэлементы.

Также важно следить за тем, что мы употребляем в пищу. Онищенко перечислил продукты, полезные для профилактики болезни Альцгеймера.

«Людям старшего возраста, например, вообще не показано красное мясо. Оно плохо влияет на сосудистую систему. Лучше употреблять в пищу белок птицы, молочный белок, растительную пищу, особенно то, что относится к семенам. Это фасоль, орехи, то, что является фактором зарождения растительной жизни. Злаки, фрукты, овощи, рыба — это то, что нужно. Надо обратить внимание на вред соли, рафинированного сахара. Соли вообще достаточно в той обычной пище, которую мы принимаем. В большем количестве она неуместна», — рекомендует собеседник ФАН.

В последнее время экспертами активно обсуждается достаточно спорный тезис о пользе потребления кофеина. Раньше врачи считали, что он не полезен. А сейчас появляются рекомендации, в которых говорится, что кофеин снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и, следовательно, Альцгеймера в том числе.

«Особенно после 60 лет нужно следить за достаточно большими физическими нагрузками для поддержки костно-мышечной системы и организма в целом. Конечно же, нужно особенно задуматься и о питании. Оно не должно быть чрезмерным. Очень важно исключить курение и алкоголь. Курение серьезно влияет на сосуды головного мозга. И алкоголь с возрастом воспринимается организмом труднее. Поэтому его лучше вообще не употреблять. Это увеличит и продолжительность жизни, и способствует усилению умственных способностей», — заключил Онищенко.

На развитие болезни Альцгеймера влияют и экологические факторы. А именно — на кровоснабжение, которое является пусковым механизмом этого заболевания.

Роспотребнадзор рекомендует людям в возрасте от 65 лет не менее 75 минут в неделю уделять занятиям аэробикой высокой интенсивности. Продолжительность каждого занятия должна составлять не менее десяти минут.