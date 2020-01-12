Беловодский назвал наступившее в Ливии перемирие заслугой Владимира Путина

Триполи, 12 января. Политолог Константин Беловодский заявил, что успех переговоров касательно ливийского конфликта зависел исключительно от российского президента Владимира Путина, который подарил государству надежду на мир.

Эксперт подчеркнул, что «тишина в Ливии — это полностью заслуга Владимира Путина». В беседе с корреспондентом Nation News он рассказал, что некоторое время назад у всех была уверенность в продолжении боевых действий между боевиками ПНС и войсками Хафтара. Как указал Константин Беловодский, именно «президент России смог сделать так, чтобы этого не случилось» и «это даст возможность обеим сторонам внутриливийского конфликта нормально заняться переговорами».

«Тем более что нелегитимное ПНС понимает — их дни, по сути дела, уже сочтены. Законный парламент и Хафтар не только обладают мощнейшей поддержкой населения, но и международной поддержкой, которую, кстати, им тоже обеспечила Россия», — сказал эксперт.

Показательно, что признают важность российского участия и сами ливийцы. Об этом свидетельствует тот факт, что перемирие в стране началось в 00:00 по московскому времени. Как указал сенатор от Республики Крым Сергей Цеков, это определенное уважение к посреднической роли президента РФ Владимира Путина, а также в России, которая «зарекомендовала себя на Ближнем Востоке как настоящий друг».

«Россия — страна, которая добивается мира и согласия. Страна, которая может быть посредником, но не вмешивается во внутренние дела других государств и всегда помогает тем силам, которые имеют определенную степень легитимности. В Ливии и одна сторона, и другая имеют определенную степень легитимности», — подчеркнул Цеков.

Ливия благодаря участию в переговорах России между ЛНА и ПНС объявила перемирие в полночь по московскому времени, на час раньше ливийского.

Перемирие между Ливийской национальной армией (ЛНА) и боевиками Правительства национального согласия (ПНС) вступило в силу 12 января ровно в 00.00 по московскому времени. Это произошло впервые с 2014 года после того, как армия под командованием фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара начала новый этап антитеррористической операции по освобождению Триполи от боевиков.

Примечательно, что Хафтар 12 декабря отдал приказ о решающем наступлении на Триполи. ЛНА успешно выполняла поставленные цели и задачи, в том числе ей удалось отбить у боевиков Сирт, который является стратегически важным портовым городом. Без сомнения, можно сказать, что армия Хафтара смогла бы произвести успешный штурм Триполи, однако без жертв не обошлось бы — террористы используют местных жителей в качестве живого щита.

Главарь ПНС Файез Саррадж категорически отказывался от налаживания диалога и пресекал любые попытки урегулировать конфликт мирным путем, отказавшись от кровопролития и войны.

Посредником между конфликтующими сторонами стала Россия, которой удалось урегулировать ситуацию. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах 8 января договорились, что окажут содействие мирному урегулированию процесса в Ливии. Таким образом, обратившиеся за помощью к протурецким группировкам из Сирии боевики ПНС останутся без поддержки, и им ничего не остается, кроме как пойти на диалог с ЛНА.

Именно инициатива российского президента позволила дать толчок к мирному урегулированию ситуации в Ливии и налаживанию контактов конфликтующих сторон. Также важно понимать, что успех российской дипломатии заключается и в том, что Турция фактически отказалась от своих желаний и амбиций, связанных с распространением влияния в Северной Африке. Об этом наглядно свидетельствуют итоги переговоров двух лидеров.