Медики назвали наиболее опасные заболевания в зимний период

Москва, 12 января. Зимний период года может способствовать появлению осложнений при артрите, болезнях сердца и астме.

Астма остается одним из наиболее опасных заболеваний во время зимы. Ее носители должны быть осторожны, так как из-за перепада температур может произойти онемение языка и дальнейший бронхоспазм. При особо холодной погоде астматикам не стоит покидать теплый дом и необходимо принимать лекарства.

Зимой может обостриться артрит, сопровождающийся болями в суставах. Многие люди во время холодов менее активны и подвержены простудным заболеваниям, из-за чего возникают различные воспаления и обострения. Медики рекомендуют теплее одеваться, закаляться и заниматься спортом.

В холодное время года повышается вероятность сердечного приступа. Низкие температуры способствуют подъему артериального давления, поэтому сердце работает с большей нагрузкой. По мнению специалистов, зимой стоит отказаться от курения и спиртного, а также снизить потребление кофе. При этом рацион необходимо разнообразить наиболее калорийной пищей и теплыми напитками.

Ранее «Ридус» сообщал о том, как безопасно зимой заниматься спортом. Специалисты рекомендуют разминаться перед нагрузками, надевать подходящую одежду и обувь, обязательно использовать защитное снаряжение. Кроме того, необходимо соблюдать технику безопасности при занятиях на льду, а также на холоде следить за состоянием конечностей.