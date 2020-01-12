Один из главарей «Талибана» ликвидирован в Афганистане

Кабул, 12 января. Один из главарей террористической организации «Талибан»1 (запрещена в России) ликвидирован во время рейда боевой авиации Афганистана на севере страны. Об этом сообщает в воскресенье Tolo News со ссылкой на представителя Министерства обороны Афганистана.

По данным канала, террорист был уничтожен в провинции Кундуз при ударе афганскими ВВС. По неподтвержденным сведениям, нейтрализованный боевик был гражданином Пакистана.

В настоящее время в военном ведомстве Афганистана не раскрыли подробности операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.