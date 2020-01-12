«Лев зашел в клетку и тигры встали». Политолог Стрелкова описала ситуацию в Ливии

В ливийской столице Триполи установился режим прекращения огня. Это произошло сегодня, 12 января, в полночь по московскому времени. Первыми боевые действия прекратили вооруженные силы Ливийской национальной армии.

Таким образом фельдмаршал Халифа Хафтар отреагировал на инициативу президента России Владимира Путина по мирному урегулированию в Ливии. Спустя час огонь прекратился и со стороны боевиков ПНС. До 3 часов ночи отдельные бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия, вели эпизодическую стрельбу, но уже к середине ночи выстрелы прекратились.

Сегодняшнее перемирие стало возможным благодаря дипломатическим усилиям России. Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости остановить кровопролитие в Ливии и начать с прекращения огня противоборствующими сторонами. Эта инициатива была всецело поддержана президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ночь на 12 января официальные лица ЛНА и ПНС выпустили заявления об остановке боевых действий.

Политолог Юлия Стрелкова говорит о беспрецедентности этого случая как для хроники конфликта в Ливии, так и для других конфликтов последнего времени, напоминая, что в такие короткие сроки еще никому не удавалось примирить враждующих, кроме как Владимиру Путину.

«Стоит вспомнить призывы ООН и всего мирового сообщества о введении режима прекращения огня на период празднования Айд аль-Адха в августе 2019, которое не было соблюдено. Сейчас мы видим единогласную поддержку инициатив российского президента всеми участниками противостояния, их явными и тайными сторонниками на территории Ливии и вне ее. Ожесточенная борьба вокруг Триполи прекратилась как по мановению руки. Лев вошел в клетку и тигры встали», — прокомментировала ситуацию в Ливии эксперт.

Напомним, вчера, 11 января во время своего визита в Москву, канцлер Германии Ангела Меркель высказала предложение по проведению в Берлине международной конференции по Ливии. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею, но отметил, что нужно обеспечить участие в мероприятии тех стран, которые реально заинтересованы в разрешении ливийского конфликта, и только таким образом можно получить результат от конференции.