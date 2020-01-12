Надежный Рунет заставит иностранные компании соблюдать законодательство РФ

YouTube, Google, Facebook, Twitter, Telegram — давно знакомые и даже близкие многим россиянам интернет-площадки. Но они несут в себе ощутимую угрозу как для безопасности данных своих пользователей, так и их информационной гигиены — блокируя аккаунты официальных и общественно значимых лиц РФ, они при этом дают возможность высказаться деструктивным элементам, чья деятельность направлена на развал страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

По его словам, чтобы дать возможность российским контролирующим организациям эффективно вести свою борьбу с ресурсами, прямо нарушающими законы России, нужно позволить им действовать тайно, в стиле спецопераций.

«Почему Роскомнадзор оказался беспомощен в своих попытках заблокировать Telegram, хотя, по их заверениям, технологии для этого были? Все потому, что каждый раз, проводя подготовительные работы и закупая новое оборудование, ведомство проводило публичный конкурс. С этими конкурсами, разумеется, ознакамливалось руководство самого Telegram и таким образом получало возможность для принятия контрмер», — рассказал собеседник ФАН.

Таким образом, делает вывод парламентарий, в таких вопросах, затрагивающих, по сути, национальную безопасность, не до открытости. Работа по борьбе с врагами России должна проводиться без их предварительного уведомления. Принятие же закона о надежном Рунете, благодаря которому данные о российских пользователях будут перемещены на сервера в нашей стране, послужит этой борьбе и отчасти поможет властям заставить иностранные компании соблюдать законы РФ.

«Соцсети должны, в частности, раскрывать сведения по своим пользователям российским властям, поскольку, не делая этого, они таким образом предоставляют площадку для экстремистов, выступающих с антироссийскими лозунгами. Да, конечно, совсем уж маргинальные элементы вроде ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) возможности высказаться не имеют, но лишь потому, что они и в Америке запрещены», — уверен Милонов.

Российские деструктивные элементы на этих сайтах чувствуют себя вполне вольготно, добавил депутат. Уровень же русофобии на иностранных интернет-площадках примерно одинаков.

«Все они одного поля ягоды, — сказал парламентарий. — Посмотрите только на российский YouTube — он постоянно выносит в список рекомендуемых видео фейковые ролики Алексея Навального. Но может, пора уже что-то сделать не только с площадкой, которая позволяет публиковать у себя противоправный контент, но и с теми, кто создает его? Тот же Навальный вполне себе досягаем для российского правосудия».

Вместе с тем, признает собеседник ФАН, часть экстремистских материалов загружается в сеть с территорий, находящихся вне российской юрисдикции. В их числе Милонов назвал Латвию, Литву, Эстонию и Чехию. Также он рассказал, почему иностранные интернет-гиганты категорически отказываются соблюдать законодательство России, рискуя своими активами в нашей стране.

«Основа их бизнеса находится в Соединенных Штатах, и поэтому им крайне невыгодно противоречить политике этого государства, — уверен депутат. — Когда кому-то во властных элитах там показалось, что Facebook агитирует за тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа, руководителя этой соцсети тут же вызвали в Конгресс и просто мочалили его мордой об стол. Вот вам пример настоящей «демократии»!»

1 Организация запрещена на территории РФ.