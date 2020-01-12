Более 20 километров дорог отремонтируют в Кемерово

Кемерово, 12 января. Выделенные из федерального бюджета средства потратят на ремонт 20 километров дорог в Кемерово. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

По словам градоначальника, разработать программу ремонта автомагистралей позволило федеральное финансирование. Благодаря полученным средствам будет произведен ремонт на более чем 20 километрах дорожного полотна.

По его словам, работы будут вестись на тех улицах, где давно не проводился ремонт и отмечается большая колейность покрытия, передает «Газета Кемерова».

«Это будут проспекты Молодежный, Шахтеров и Комсомольский, а также улицы Белозерная, Совхозная, Дзержинского», — сказал Середюк.

Отмечается, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории города приведены в надлежащее состояние более 210 километров дорог.

Ранее ФАН сообщал, что власти Петербурга полностью выполнили программу ремонта дорог в 2019 год. Дорожники отремонтировали 105 дорожных объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Наиболее масштабные ремонтные работы осуществлялись на проспекте Просвещения, проспекте Луначарского и Гражданском проспекте.