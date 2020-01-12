Делегация Сирии прибыла в Тегеран, чтобы обсудить убийство США генерала Сулеймани

Тегеран, 12 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис, глава МИД САР Валид Муаллем и министр обороны этой страны Али Абдалла Айюб прибыли в Тегеран, где обсудят события на Ближнем Востоке.

О прибытии высокой делегации Сирии в Иран сообщила газета al-Watan со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, на повестку встречи также вынесен вопрос о сирийско-иранских отношениях, работе над их укреплением.

«На переговорах стороны обязательно затронут последние события в регионе, особенно убийство Касема Сулеймани и ответ Ирана», — отметили источники газеты.

Напомним, генерал Касем Сулеймани командовал иранским спецназом «Аль-Кудс» и был одной из самых влиятельных политических фигур в Исламской Республике. 3 января он был убит в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада. Тегеран пообещал отомстить за него. 8 января Корпус стражей Исламской революции объявил о военной операции «Мученик Сулеймани», в рамках которой были нанесены удары по двум американским военным базам в Ираке.

Отметим, что убийство Сулеймани вызвало осуждение даже у партнеров США по НАТО. В частности, Канада потребовала, чтобы Белый дом предоставил подробные обоснования необходимости ликвидации генерала.

Власти Ирака потребовали от Штатов выведение своего контингента с территории страны, однако Вашингтон на это ответил отказом. В Госдепартаменте тогда заявили, что готовы вести переговоры с Багдадом только по теме безопасности, а также финансовому и дипломатическому партнерству. Любопытно, что в заявлении было сказано, что США представляют собой «силу добра на Ближнем Востоке».