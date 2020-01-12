Существование Великобритании стоит под вопросом

Союзники США, в том числе Великобритания, видят, что Вашингтон терпит поражение за поражением. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Юрий Голубь.

Британия готовится к войне

Великобритания должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, потому что те могут перестать быть мировым лидером. Такое заявление сделал британский министр обороны Бен Уоллес.

«Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», — сказал он.

«За последний год США вывели войска из Сирии, [президент США] Дональд Трамп выступил с заявлением по Ираку, в котором отметил, что НАТО должна прийти на смену и взять на себя большую роль на Ближнем Востоке. Убежденность 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать», — добавил министр.

Кроме того, Уоллес обратил внимание, что Лондон сегодня крайне сильно зависит от военной поддержки Соединенных Штатов.

«Мы очень зависим от американского прикрытия с воздуха, от американских средств разведки, слежения… Нам необходимо диверсифицировать наши средства», — сообщил он.

Министр выразил надежду, что Великобритания сможет занять более проактивную позицию при продвижении своих интересов в будущем, как путем дипломатии, так и силой армии.

США терпят поражение за поражением

Как отметил Юрий Голубь, американская политика стала терпеть поражение за поражением, особенно в ключевом Ближневосточном регионе. Это ясно осознают и враги, и союзники.

«Например, мы видим, что отношения с Россией уже старается выстраивать Саудовская Аравия. Возможно, что более самостоятельную политику попробует вести и другой ключевой партнер США — Великобритания. Вот только трудно сказать, как это будет выглядеть на практике», — пояснил эксперт.

По словам аналитика, Соединенное Королевство давно потеряло самостоятельность в военном и политическом отношении. Отдаляясь от Вашингтона, оно не сможет опереться на Брюссель, с которым разрывает отношения. Лондон всегда был в авангарде антироссийской политики заокеанских патронов.

«Как будут складываться отношения с Москвой после провокаций с [бывшим сотрудником ФСБ Александром] Литвиненко и [бывшим сотрудником ГРУ Сергеем] Скрипалем, после всей антироссийской клоунады [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона? К тому же само существование Великобритании стоит под вопросом. Удержит ли Лондон шотландцев, ирландцев, уэльсцев после Brexit, неизвестно. В то же время не стоит считать положение Лондона безнадежным. Прежде всего, потому, что высшие круги Британии занимают ключевое положение в среде западных элит», — добавил Юрий Голубь.

По мнению собеседника ФАН, исторически Великобритания — сердце западной цивилизации с колоссальным опытом геополитической игры. И потому нельзя исключать сюрпризы в российско-британских отношениях. Они могут пойти по принципиально новому сценарию.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому необходимо остудить «горячие головы» как среди стран НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке. Сегодня уровень военной угрозы вдоль границ Российской Федерации растет.