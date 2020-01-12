Лишившийся дома и связи житель Аляски провел три недели на морозе

Джуно, 12 января. Житель Аляски, который потерял в огне свой дом и собаку, 23 дня провел при минусовых температурах. Об этом сообщила полицейская служба штата на своей странице в социальной сети Facebook.

В четверг сотрудники полиции по соответствующему запросу проверяли состояние 30-летнего жителя Аляски Тайсона Стила, который проживает в отдаленной от людских поселений местности.

В сообщении полиции говорится, что мужчину, «размахивающего руками, обнаружили возле импровизированного укрытия».

«Сигнал SOS был протоптан в снегу. Его хижина в лесу сгорела в середине декабря, в огне погиб его пес, Стил на протяжение 23 дней оставался без крова и средств связи при отрицательных температурах», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку, в которой находилось послание от советских моряков. Американец написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook, приложив фото самой бутылки, а также извлеченного из стеклянного сосуда послания, датированного 20 июня 1969 года. В письме автор передал будущему получателю привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна. Он также пожелал всем «хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания».