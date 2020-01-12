ЦИК Абхазии рассмотрит назначение даты новых выборов

Сухум, 12 января. ЦИК Абхазии рассмотрит вопрос о назначении даты новых выборов президента. Об этом сообщил председатель комиссии Тамаз Гогия.

Заседание ведомства, на котором будет обсуждаться время проведения голосования, пройдет в воскресенье, 12 января.

«Основная повестка — решение суда», — рассказал Гогия.

Напомним, ранее Верховный суд Абхазии отменил итоги предыдущих выборов.

Глава ЦИК также сообщил, что члены комиссии на предстоящем заседании, скорее всего, определят дату голосования.

«Вероятность большая, нет необходимости оттягивать», — пояснил Гогия.

9 января протестующие против президента страны Рауля Хаджимбы осадили здание администрации главы республики. Парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе оставить пост президента в связи с накалившейся общественно-политической обстановкой в стране.

Хаджимба отказался снимать полномочия, но пообещал уладить все противоречия в правовом поле, передавало радио Sputnik.

Действующий глава республики выиграл президентские выборы во втором туре, прошедшем 8 января. Хаджимба набрал 47,39% голосов, а его соперник, председатель оппозиционной партии «Амцахара», Алхас Квициния получил 46,19%. С тех пор оппозиция продолжает добиваться проведения повторного голосования.