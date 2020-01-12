Сирия, 12 января. Два нападения неизвестных радикалов произошли в Даръа. Боевики обстреляли авиабазу САА на востоке от Алеппо. Силы коалиции выпустили сигнальные ракеты у нефтеперерабатывающего завода Коноко в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападениям неизвестных в провинции Даръа; накануне захватили Hummer джихадистов в Идлибе; пережили взрыв у населенного пункта Аль-Хувейз на северо-западе Хамы; перебросили подкрепления из Хомса в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла авиабазу САА на востоке от Алеппо из РСЗО «Град».

Международная коалиция: выпустила несколько сигнальных ракет в районе нефтеперерабатывающего завода Коноко в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Исламисты террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» и выступающих на ее стороне бандгрупп продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в западной части Алеппо. Согласно информации новостного портала Step News Agency, боевики «Джебхат ан-Нусры»1*** задействовали ракетные установки «Град» для обстрела авиабазы Сирийской арабской армии (САА), расположенной в районе деревни Найраб к востоку от административного центра региона. О возможных потерях САА в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно.

Очередное нападение радикалов подвигло сирийцев перебросить в провинцию дополнительные подразделения. Так, Twitter-канал (QalaatAlMudiq) сообщает о передислокации в Алеппо 4-й дивизии САА, базировавшейся в Хомсе.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) заявляет о том, что войска возглавляемой США международной коалиции выпустили несколько сигнальных ракет в районе нефтеперерабатывающего завода Коноко в восточной части провинции. Поступают неподтвержденные данные о том, что этому предшествовали удары со стороны проправительственных отрядов иранского ополчения. Более подробная информация в настоящий момент выясняется.

В то же время сообщается о взрыве поблизости от одного из месторождений на оккупированной проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории. Интернет-портал Euphrates Post передает, что в результате детонации СВУ загорелась одна из цистерн с нефтью. Предполагается, что именно этот взрыв мог быть ошибочно принят за атаку со стороны союзников армии Башара Асада.

Провинция Даръа

В Даръа произошли две вылазки неизвестных. Как передает Twitter-канал (Kyruer), радикалы организовали нападения на контрольно-пропускные пункты Сирийской арабской армии (САА) сегодня ночью. По неподтвержденной информации военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), в результате налетов погибли трое солдат правительственных сил, еще несколько были ранены. В совершении атак подозреваются боевики вооруженной оппозиции, осуществляющие подпольную деятельность в регионе в координации с силами западного альянса.

Провинция Идлиб

Сегодня в 00.01 Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня, о введении которого договорились Турция и РФ. Между тем появились подробности о результатах вооруженных столкновений, которые разворачивались на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции накануне. Согласно информации военного источника в сети Telegram (rybar), военнослужащим правительственных подразделений удалось захватить Hummer джихадистов, оборудованный дополнительной броней. В то же время публиковавшиеся ранее оппозиционными СМИ сообщения о потерях сил САР подтверждения не получили.

Провинция Хама

Несмотря на режим перемирия, исламисты вооруженной оппозиции не перестают предпринимать вылазки на позиции сил САР. Как передает информационный портал Baladi News, несколько солдат Сирийской арабской армии (САА) были убиты или получили ранения в результате взрыва мины, заложенной исламистами в районе населенного пункта Аль-Хувейз на северо-западе провинции. Информация о том, какая из антиправительственных группировок несет ответственность за установку СВУ, пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.