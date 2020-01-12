Оторвавшихся на льдине рыбаков спасли в Охотском море

Магадан, 12 января. Экстренные службы завершили операцию по спасению троих рыбаков в Охотском море. Спасатели эвакуировали мужчин с оторвавшейся льдины в магаданской бухте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что три магаданца ловили рыбу недалеко от пирса, но увлекшись занятием, они не заметили начала отлива. Лед раскололся и образовалась промоина шириной 10–12 метров. Рыбаки оказались отрезанными от суши. Попавших в беду рыбаков заметили инспекторы центра ГИМС МЧС России, которые на снегоходах совершали ежедневное патрулирование. Они успокоили мужчин и вместе с ними дождались спасателей на катере на воздушной подушке.

Спасатели предупреждают об опасности времяпрепровождения на льду в бухтах Магадана. Они напомнили, что в городе действует запрет на подледную рыбалку. Это обусловлено тем, что лед в данном районе состоит из ломаных льдин, а покрытие является непрочным и ненадежным.

Ранее сообщалось, что на Чукотке обнаружили местного оленевода, пропавшего более двух недель назад. Мужчина 16 дней провел в тундре без еды и только чудом выжил. Как выяснилось, он укрылся в рыбацком балоке и топил его подручными материалами, передает «Царьград».