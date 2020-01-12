Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Москва, 12 января. Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным. Незадолго до новогодних праздников исполнительница и спортсмен сообщили о расставании, но никаких деталей и подробностей не раскрывали.

«Безусловно, это нерадостная история. Расставания и разводы — это такие истории, которые тяжело переживаются. Но у нас все хорошо, у нас отличные отношения с Иваном», — объяснила артистка.

Она указала на то, что они с супругом получили в результате брака самое ценное — дочь Таисию, передает Пятый канал.

Кроме того, артистка выразила надежду, что в бракоразводный процесс «не вмешаются никакие третьи лица». Бывшие супруги договорились о том, что расторжение брака должно пройти безболезненно.

Ранее нападающий столичного ЦСКА Телегин рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей. По словам спортсмена, в разрыве отношений «нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий». Он отметил, что у пары не получилось сохранить семью, писали «Известия».

Телегин также уточнил, что «двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе».