Военные США заранее узнали об атаке Ирана на базу «Айн-эль-Асад»

Москва, 12 января. Американские военнослужащие на базе «Айн-аль-Асад» в Ираке узнали об атаке Ирана и за 2,5 часа до удара укрылись в убежищах. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным журналистов, военные были заранее уведомлены о планируемой Тегераном атаке, им только не было известно, каким образом будет нанесен удар.

Получив эти сведения, военнослужащие за 2,5 часа укрылись в убежищах. При этом источник информации, предупредивший военных США, не раскрывается.

Канал также сообщил, что Иран атаковал только американскую часть базы, которая занимает только четверть площади объекта. Однако несколько ракет, по информации журналистов, все же упали в непосредственной близости от убежищ.

Ранее CNN передавал, что иракские власти сообщили американской стороне, по каким объектам Иран нанесет удары. Об этом в Багдаде стало известно из предоставленной Тегераном информации.

Ситуация в Ближневосточном регионе резко обострилась после убийства в Ираке в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США. В ответ на агрессивные действия Вашингтона Тегеран 8 января атаковал американские военные объекты в Ираке, передавали «Известия».

На сегодняшний день США продолжают умалчивать от общественности данные о количестве жертв среди американских граждан, полученных в результате имперской политики на Ближнем Востоке.