Донецк, 12 января. Вооруженные силы Украины разместили военную технику у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Соответствующее заявление сделал представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

«Противник продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов», — подчеркнул он.

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, украинские силовики разместили девять единиц военной техники в населенном пункте Верхнеторецкое.

В 2014 году после государственного переворота на Украине некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Киев принял решение ввести войска на территорию Донбасса в рамках так называемой «антитеррористической операции». Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, однако киевская власть регулярно их нарушает. Согласно данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тыс. получили ранения.

Ранее представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются обострить ситуацию в Донбассе, совершая провокационные атаки на населенные пункты.