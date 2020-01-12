Делегация РФ остается в Абхазии для проведения встреч и консультаций

Сухум, 12 января. Первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба и заместитель секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев договорились, что российская делегация пока останется в Сухуме для проведения встреч и консультаций. Об этом журналистам заявил сам Аршба.

Он уточнил, что его переговоры с Нургалиевым прошли 11 января. Вице-премьер республики добавил, что 12 января президент Рауль Хаджимба не будет встречаться со своими сторонниками.

«Мы вчера попросили людей разойтись в связи с праздниками», — пояснил он в комментарии агентству ТАСС.

Напомним, 9 января в Сухуме начались протесты. В них приняли участие несогласные с результатами выборов главы республики, которые состоялись в сентябре 2019 года. Тогда выборы проиграл оппозиционер Алхас Квициния. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба, избранный на второй пятилетний срок, отказался уйти в отставку и призвал протестующих к переговорам. Вечером 10 января Верховный суд Абхазии удовлетворил кассационную жалобу Квицинии и признал второй тур президентских выборов в Абхазии незаконным.

Теперь команда Хаджимбы собирается опротестовать решение Верховного совета Абхазии об отмене итогов выборов. В МИД РФ заявили, что гражданское противостояние в Сухуме является внутренним дело республики. В министерстве добавили, что Москва рассчитывает на скорейшее мирное урегулирование ситуации в стране.

Хаджимба возглавляет Абхазию с 2014 года. В настоящее время его команда намерена пытаться обжаловать решение Верховного совета Абхазии об отмене итогов выборов.