Диетолог Торопыгина поделилась списком продуктов для похудения

Москва, 12 января. Диетолог Ирина Торопыгина поделилась списком продуктов, которые можно употреблять для похудения.

Медик советует включить в рацион побольше фруктов. Например, ананас содержит особый фермент бромелайн, который способствует улучшению пищеварения и уменьшению жировой ткани.

Грейпфрут приводит в норму уровень инсулина и позволяет укрепить иммунитет. Врач рекомендует не удалять пленку плода. Содержащийся в ней нарингин ускоряет метаболизм и имеет желчегонный эффект.

Также при похудении может помочь имбирь. Этот продукт повышает образование ферментов, которые улучшают процесс расщепления пищи.

Еще один полезный продукт, по мнению специалиста, корица. Пряность стабилизирует уровень сахара в крови и повышает ощущение сытости.

При этом диетолог подчеркнула, что не стоит превышать дневную норму этих продуктов, даже несмотря на все их положительные качества. Употреблять их необходимо в умеренных порциях.

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