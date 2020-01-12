В Ливии наступило перемирие. Что известно на данный момент

На территории Ливии наступило долгожданное перемирие, стороны прекратили боевые действия. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Мир в Триполи

Впервые за многие месяцы антитеррористической операции «Аль-Карама» на территории Ливии наступило долгожданное перемирие. Ливийская национальная армия (ЛНА) отозвалась на предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о прекращении огня по позициям террористов в 23 часа по местному времени (00.00 мск).

В Триполи перемирие отметили салютом. В социальных сетях все больше появляются сообщений о запусках фейерверков. Одно из крупнейших ливийских СМИ Libya Al Ahrar TV выложило видеозапись праздничного салюта в центре столицы.

شاهد | عدد من أهالي العاصمة طرابلس يحتفلون بوقف إطلاق النار pic.twitter.com/TQKliMqitV — Libya Alahrar TV - قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 11, 2020

В Twitter радостные жители Триполи пишут об очередях в продуктовых магазинах. Жители, воодушевленные перемирием, покупают сладости.

#عاجل

إزدحام على محلات المواد الغذائية لشراء المكرونة بعد الهدنة المُعلنة???????? — اللواءعبدالفتاح يونس (@ahmida_labidi) January 11, 2020

Прекратить боевые действия стало возможным 8 января после встречи в Стамбуле президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Во время переговоров российский лидер предложил своему турецкому коллеге разрешить ливийский кризис, введя режим прекращения огня. Эрдоган поддержал это предложение.

В Ливии идет антитеррористическая операция «Аль-Карама», в рамках которой ЛНА освобождает свою страну от боевиков, которые находятся в Триполи и на северо-западе страны.

Благодарность ЛНА

Генеральное командование Вооруженных сил Ливии согласилось с инициативой президента РФ Владимира Путина и его приверженностью прекращению огня во всех частях Ливии.

«Генеральное командование ливийской армии высоко ценит усилия Его Превосходительства президента России Владимира Путина по прекращению огня, а также выражает высокую оценку и уважение к его инициативе, тем более что Саррадж посадил в тюрьму двух российских граждан, которые работали в качестве социальных исследователей, его [Путина] стремление к миру восторжествует в Ливии», — заявил пресс-секретарь ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

ПНС нарушает перемирие

Однако, как оказалось, на деле не все так радужно. ЛНА предъявила террористам, подконтрольным так называемому Правительству национального согласия (ПНС), обвинение в нарушении перемирия.

Нарушения со стороны террористов фиксируются в западном регионе на нескольких направлениях. Боевики ПНС открыли огонь в районе аль-Машруа практически сразу же после объявленного перемирия на западе Ливии.

Кроме того, террористы ПНС открыли огонь по 188 и 128 пехотным батальонам ЛНА, которые расположены в населенном пункт Айн-Зар. Помимо всего прочего, в Twitter появляются сообщения о том, что боевики ПНС обстреляли позиции ЛНА в районе Аль-Хадба.

Аббас Джума: У Турции есть шанс отказаться от поддержки боевиков ПНС

Спецкор ФАН Аббас Джума высоко оценил решение ЛНА прекратить «Аль-Карама». Он отметил, что Россия, как и народ Ливии, заинтересована в скорейшем разрешении вооруженного конфликта, проведении официальных выборов и утверждении конституции страны.

Однако, заметил журналист, еще не факт, что Турция пойдет по пути деэскалации. Еще не до конца понятно, насколько результаты турецко-российских переговоров выгоднее того, что, по мнению турецкого лидера, Анкара получит от участия в обороне Триполи.