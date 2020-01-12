В Горбачев-фонде опровергли сообщения СМИ о предложении экс-президента о выходных

Москва, 12 января. Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг сообщения прессы касательно того, что он якобы призывает отменить длинные выходные в Российской Федерации. По его мнению, этот вопрос должны решать общество и Государственная дума. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

Палажченко обратил внимание на то, что говорил с экс-главой СССР, и тот сообщил, что не давал никаких комментариев и не высказывался относительно этой темы.

«Я с агентством «URA.RU» не говорил и по этому вопросу не высказывался», — передает РИА Новости слова Горбачева.

Как сообщало ранее издание «URA.RU», Горбачев высказался за отмену новогодних и майских каникул в стране, потому что «народ в эти дни просто бездельничает, а многие и вовсе уходят в запой».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал идею сделать официальным выходным днем 31 декабря. Как пояснил российский лидер, он не против такого предложения, но есть проблемы с реализацией.

«Это можно решить в спокойном, рабочем режиме», — объяснил президент.

Ранее председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не согласен с инициативой сделать 31 декабря выходным днем.