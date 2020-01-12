Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Москва, 12 декабря. Российский президент Владимир Путин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником. Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что именно от профессионализма сотрудников прокуратуры и их ответственного отношения к своим обязанностям «во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, надежное обеспечение прав и свобод человека, доверие людей правоохранительным органам».

По словам Владимира Путина, главная задача прокуратуры заключается в том, чтобы отстаивать верховенство российского законодательства и интересы россиян.